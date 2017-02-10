Оксана Оробец обладает множеством титулов и званий: сертифицированный тренер по кроссфиту (Level1 trainer), Заслуженный мастер спорта по бодибилдингу, член сборной Украины по фитнесу (2007-2015), международный судья Hip Hop International Organization, судья национальной категории IFBB, сертифицированный Crossfit Judge, Reebok athlete.

Эта спортивная девушка из Черкасс не один раз всходила на пьедестал почета Чемпионата мира по фитнесу и состязаний Arnold Classic, а также с 2010 по 2014 получала титул спортсменки года по неолимпийским видам спорта.

В фитнес Оксана Оробец попала, когда ей было 13 лет. Еще с детства она занималась аэробикой, гимнастикой и танцами, а когда услышала о таком интересном виде спорта, который к тому же проходит на сцене, – сразу загорелась принять участие в соревнованиях.

Оксана составила произвольную программу, пошила купальник и поехала участвовать... И, неожиданно для всех, выиграла свои первые соревнования – Кубок Украины. В 16 лет она уже пришла в тренажерный зал и начала серьезно заниматься с отягощениями. В 19 лет выиграла свой первый Чемпионат мира по фитнесу, в 21 – повторила этот результат.

"Я обожаю свою категорию – фитнес, потому что я не только строю свое тело в зале, но к тому же развиваюсь как танцор и гимнаст, чтобы сделать свою произвольную программу интересной и увлекательной", – говорит Оксана.