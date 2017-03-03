Как мотивировать себя на занятия спортом

CrossFit великих достижений это, в первую очередь, не талант и даже не мастерство. Это характер и сила воли. Как подстегнуть мотивацию при занятиях CrossFit?

Ни один кроссфитер не нуждается в волшебном пенделе для занятий, он сам кому хошь навешает таких пинков, что жертве ничего другого не останется, как направить свои стопы на путь истинный и вступить в Секту.

Но бывают серые дни и у атлетов: тогда у них понижается уровень дофамина, серотонина и эндорфинов, скиллы не скиллятся, бурпи не прыгаются, а метконы не метконятся. В такие моменты им хочется послать все к чертовой бабушке, перестать сотрясать мир своими достижениями и стать рядовым человеком.

Действительно, сколько можно ходить на голове и летать на кольцах, можно и нормальной жизнью пожить!

Именно в такие мрачные моменты мы советуем почитать нашу скромную заметку о мотивации, воспользоваться простыми психологическими трюками, после чего продолжить покорять Вселенную.

1. ДОМИНИРУЙ!

Давай уже отбросим эти псевдотолерантные басни о вселенской доброте, терпимости и бездонной любви, они может и не лишены крупицы логики, но вспомни как твой предок пришел в этот мир.

Его жрали динозавры, затаптывали мамонты и били соседские охотники. Словом, опасностям он подвергался жутчайшим. Если бы он щелкал хлебалом - как сейчас это делаешь ты – то вряд ли смог бы выжить и родить тебя. Твой предок должен был так прокачать свои скиллы, чтобы ни одно существо не смогло к нему и близко подступиться, он был вынужден доминировать.

А теперь скажи, почему занимаешься спортом ты?

Чтобы через несколько десятков лет положить в гробик подтянутую тушку?

Чтобы впрыснуть в себя легальную порцию эндорфина?

Чтобы быть здоровым?

Оно все так и это классные ништяки, но мы пришли в CrossFit с целью стать лучше. Лучше себя прежнего и – отбросим уже эту ложную скромность – лучше других.

В условиях ограниченности ресурсов и жесткой конкуренции инстинкт доминирования вышел на первый план, впечатался в гены нашего предка и изредка помогает нам.

Это в какой-то мере «темный» и «животный» инстинкт, а мы делаем вид, что живем в цивилизованном обществе, некрасиво, - скажешь ты.

Но и мы не призываем убивать, просто разбуди свои «плохие» инстинкты с целью стать лучше.

Кайф превосходства намного превышает кайф от пива и сухариков – просто вспомни это, когда у тебя возникает соблазн пропустить тренировку или даже просто одно повторение. В общем, доминируй!

2. ИСПОЛЬЗУЙ CROSSFIT-COMMUNITY

Если в зале ты изо дня в день вынужден любоваться одними и теми же рожами, то тебе ничего не остается, кроме как использовать их на полную. Сейчас мы расскажем почему и как это работает.

После того, как твой предок уничтожил мамонтов и чудом победил динозавров, он созвал своих сопещерников и провел совещание. Начал он с того, что выгнал на сорокоградусный мороз члена общины, который припрятал для себя кусок мамонтятинки и вообще, вел себя не по-пацански.

Друзья предка наочно уяснили: выживание человека на 100% зависит от группы людей, в которой он находится, а остаться вне группы - значит умереть. Именно с тех времен прямо в гены нашего предка заложилось инстинктивное желание определять себя частью группы и дружить с ее членами.

Современные ученые называют такую потребность каждого человека быть частью группы людей инстинктом самоидентификации.

Так что перед тем, как у тебя возникнет соблазн пропустить тренировку, заруби себе на носу, если ты пропустишь еще раз, то утратишь привилегию называть себя кроссфитером.

Проняло? Побежал на тренировку?

То то же оно, членство в Секте приносит массу ништяков, но чтобы в ней состоять приходится тяжко пахать.

А еще, используй членов своего CrossFit- community для того, чтобы раздвинуть собственные границы.

Ты, наверное, часто видишь, как тщедушная худенькая девочка с последних сил взбирается на канат, а в её глазах застыл животный ужас. Рядом с ней ты видишь атлетов, которые делают вещи, которые, на первый взгляд, кажутся невозможными: они по сто раз подтягиваются до груди, ходят на руках и поднимают вес, втрое превышающий их собственный.

Оба эти примеры важны тем, что они раздвигают твои границы и заставляют делать невозможное.

В конце концов, ты не хуже их, а во многом и лучше. Вдохновляйся другими атлетами, работай, и тогда ты с гордостью сможешь блеснуть в обществе тем, что ты настоящий кроссфитер!

3. СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА!

Представь себе, что ты Халк, Iron Man или принцесса–воин по имени Ксена, можно выбрать себе героя из когорты элитных CrossFit героев. Идентифицируй себя с этим героем, стань секретной личностью и повторяй, как мантру «я крутой, я сделаю все, чтобы стать сильнее».

На первый взгляд такой совет может показаться инфантильным, но это далеко не так.

Идентифицируя себя с Супер-героем, ты запускаешь действенный механизм по превращению себя в человека и программируешь свои мозги в позитивном ключе. Ты начинаешь чувствовать себя как другая личность, как герой, который может преодолеть все преграды.

Конечно же, не стоит кричать о своей новой личине на всех перекрестках – санитары сумашедших домов, небось, не читали наших рекомендаций – но постоянно держи эту личность в уме. А когда в голову придет крамольная мысль увильнуть от тренировки, вспомни, что твой герой так бы не поступил.

Будь в меру сумашедшим, веселись и идентифицируй себя с лучшими!

4. ДУМАЙ: ОПРЕДЕЛИ ИСТОЧНИК НЕГАТИВНЫХ МЫСЛЕЙ!

Бывает так, что просто не хочется и все. Хоть волком вой, хоть по полу катайся, не идет и все. Особенно не задумываясь над причинами, ты идешь – или не идешь – на тренировку, что-то там делаешь через силу, на автомате уходишь домой. Такое состояние может длиться несколько дней, но ты даже не понимаешь, что происходит.

Впусти в свою голову немного осознанности и определи источник негативных мыслей.

Оказывается, тренировки не шли, потому что на работе начальник проел тебе всю плешь.

Стоп, а при чем тут тренировки? – продолжишь вполне логичную мысль ты. И будешь на сто процентов прав.

Понимание почему так происходит не только поможет тебе дистанцироваться от негативных мыслей, а и снимет накопленный повседневный стресс. Так ты сможешь убить двух зайцев одним выстрелом.

Только не трогай начальника, мы имели в виду фигурального зайца.

5. ОТРЕЖЬ ПУТИ К ОТСТУПЛЕНИЮ!

Классно быть хозяином своего слова: захотел — дал, захотел — забрал! Никакой тебе социальной, юридической и материальной ответственности за срыв тренировки.

Но стоит только публично заявить о своем намерении определенное количество раз в неделю посещать кроссфит-box, как вся ситуация изменится в корне: никому не хочется прослыть болтуном.

И уж поверь: у тебя найдётся множество чутких и внимательных судей, которые будут фиксировать каждый ноу-реп.

Эффективность данного подхода подтверждается исследованими британских ученых, в частности изысканиями Джереми Голдхэбер-Фиберт (Jeremy Goldhaber-Fiebert). А ушлые экономисты Йельского университета пошли дальше и даже создали специальный сайт , на котором атлет может заявить всему миру о своих спортивных целях и намерениях, расписать план её достижения и поставить на кон либо свою репутацию, либо деньги.

Итак, если ты, подобно нам готов удавиться за копейку - дай публичное обещание или заключи пари. Говорят, что такие обязательства увеличивают шанс на успех в три раза.

Черпай энергию от окружающих и мотивируйте других!