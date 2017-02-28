5 уроков, которые преподали Кроссфит Игры 2016 года

Жизнь в CrossFit сообществе бурлит, и с нашей стороны глупо было бы не воспользоваться опытом соревнующихся спортсменов. CrossFit Games 2016 года дали нам возможность не только насладиться захватывающими спортивными соревнованиями, на протяжении всего события и после него мы имели возможность наблюдать за разными околокроссфитерскими событиями и атлетами. Если бы мы могли учиться на чужих ошибках, то вот какие уроки мы бы извлекли из Кроссфит Игр 2016 года

1. Плохие дни случаются у каждого

Фаны апплодируют, атлеты выступают – это нормальная ситуация. Но иногда фаны удивляются, почему атлеты не оправдывают их ожиданий. У всех случаются плохие дни – иногда это может растянуться на недели или месяцы.

После Игр Ольсен (Ohlsen) в Инстаграмм объяснил своим фанам почему расстроил их «Почему-то всю неделю что-то шло не так. Это тяжело описать и я ни в коей мере не ищу себе оправданий. Я просто знаю, что это не я был там. Я не смог быть тем, кем я являюсь как атлет, но в некоторые моменты это казалось далеким. Это тяжело, когда год работы показывается на протяжении одной недели, особенно такой изнурительной».

Урок: плохие дни случаются, иногда в худшее время изо всех возможных. Усвойте это и двигайтесь дальше!

2. Год усиленной работы может превратить слабые стороны в сильные

В прошлом году два худших финиша Мэта Фрейзера – 6 и 7 место. В интервью он пояснил, что он не очень хорош в беге. Это было в 2015 году. В 2016 фаны были удивлены, когда Фрейзер лидировал на протяжении всего времени в «суицидальном спринте». Многие в этот момент поняли, как тяжело работал Мэт, чтобы быть точно уверенным в отсутствии пробелов в физической подготовке.

Урок: Не относитесь к слабым сторонам, как к проклятиям всей вашей жизни. Это не оправдывает вас, когда вы не выкладываетесь на WOD или соревнованиях. Вместо этого, поставьте себе цель и оберните слабую сторону в сильную. Определите срок - 3, 6 или 12 месяцев. Поскольку цель поставлена, не снижайте темп!

3. Занятое на соревнованиях место или выступление – это еще не вся история

Лукас Паркер (Lucas Parker) имел стабильно хорошие показатели в Играх до последнего времени. В этом году он финишировал 22-ым. Глядя на эту цифру кто-то может сказать «как так, только 22-ое место?!». Но на CrossFit Games многое происходит за пределами сцены.

После оглашения результатов Паркер написал в своем блоге «после первого соревнования меня травили. Пробежка по тропе разрушила мои икры и лодыжки, и заставила меня мочиться кровью остаток дня». Данная информация немного изменила ситуацию.

Конечно, подобное можно сказатьь о каждом из атлетов. Каждому приходится несладко, особенно когда приходится пройти через 15 изнурительных воркаутов на протяжении 5 дней.

Сэм Дэнсер (Sam Dancer), финишировавший 32-м написал «Я мог справиться с повреждениями малоберцовой кости и пройти весь путь только с помощью обезбаливающего. Это выглядело не очень мило и я мог показаться дураком, но я очень хотел пройти до конца. Вероятно, это было не самое лучшее решение, но на 100 % уверен, что оно правильное».

Урок: не сравнивайте ваше выступление с показателями других. Кто-то победил тебя в воркауте? Может, сегодня он на пике формы. Ты победил кого-то? Может, он не спал всю ночь или у него травма? Сравнивай себя с собой.

4. Об определении успеха

На протяжении Игр молодой спортсмен Брент Фиковски (Brent Fikowski), который занял четвертое место, позволил своим фанатам проникнуть в сущность мировоззрения соревнующегося атлета. По мнению многих, финишировать на четвертом месте тяжело по нескольким причинам.

При подведении итогов Брент Фиковски преподал нам хороший урок касательно определения успеха.

«Я должен помнить о 36 других талантливых мужчинах и быть счастливым, что мне удалось стать четвертым. Другие 200, принимающие участие в Региональных Играх были бы счастливы просто принять участие в CrossFit Games. При этом, миллионы китайцев этот вопрос вообще не волнует. Если бы я занял 3-е место, я бы хотел быть вторым, если бы я занял второе – хотел бы стать первым. Если бы я победил, то хотел бы это сделать 4 раза подряд, как Фронинг (Froning).

Это никогда не закончится, поэтому очень важно ценить то, чего ты достиг и уметь радоваться этому. Нечасто атлеты расслабляются и остаются удовлетворенными какое-то время. В конце концов, что такое 3-е место. Я ни в коем случае не хочу дискредитировать атлетов, которые заняли третье место. Я просто имею в виду, что кем-то проведена линия. Проведите свою линию, определите успех и установите, что для вас значит быть лучшим.

Несколько лет назад занять третье место на Региональных Играх считалось успехом, четвертое же квалифицировалось как неудача, потому что ты не проходил отбор на CrossFit Games. Сейчас если ты стал пятым – ты на коне, ты прошел на Игры, но шестое место – уже провал. Линия меняется, поэтому проведите свою, прилагайте максимум усилий и радуйтесь достигнутому результату. Третье место приносит место на подиуме и немного денег, а я соревновался ни для того, ни для другого. Успех – это удовлетворение от осознания того, что ты сделал все возможное и сделал это наилучшим образом.

Успех – это не выигрыш трофеев. Я осознаю что это звучит немного противоречиво, потому что в моем предыдущем посте вы могли прочитать, что я рисковал на последнем ивенте, чтобы занять место на подиуме. Итак, что я имею в виду? Я не знаю. Звучит путано. Я целился в звезды, но счастлив приземлиться и на Луне .. или что-то вроде этого. По сути я счастлив, и если вы дочитали до этого момента перестаньте говорить «Бренту следовало быть третьим». Потому что я не стал им, я стал четвертым, и в целом – это супер.

Урок: определите свои критерии успеха!

5. Занимайтесь собой

В прошлом году Тиа- Клэр Туми (Tia-Clair Toomey), которая заняв второе место в Играх удивила всех. В этом году, Патрик Веллнер (Patrick Vellner) получил место на подиуме. Это обычное дело, когда атлета травят, особенно тех, которых мы видим по телевизору и имена которых всегда на слуху.

Собственно говоря, многие из выступающих кроссфит-атлетов высказываются по вопросу как все было до того, как они достигли успеха. Они упоминают, что не чувствовали себя удовлетворенными, не достигнув своего уровня.

В этом году новобранцы Игр показали, что имена ничего не значат и неважно насколько ты известен. Вместе с тем, тяжелая работа будет вознаграждена.

Урок. Не беспокойся о других и о том, что они делают. Спроси себя, сделал ли ты все возможное на тренировках и соревнованиях, а остальные пускай беспокоятся о себе.