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Факторы, которые надо учитывать при подборе вида физической активности

Выбор правильного вида спорта – пара пустяков, если знать, на что при этом следует обращать внимание

  • 04.03.2017 07:17
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inside.fit
© inside.fit
Моя знакомая Маша перепробовала все:  благодаря энергичности и пытливости ума, она, как бабочка, порхала с одного вида спортивной активности к другому на протяжении длительного периода времени. С крав-маги она переключалась на йогу, тренажерный зал сменялся студией танцев, никаких результатов это не приносило, удовольствия – тоже.
 
Мой друг Вася всю свою жизнь бегал,  и не потому, что у него была тяга к этому или хорошо развитые медленные мышечные волокна. Честно говоря, глядя на него, я сомневаюсь в наличие у него любых мышц в принципе. Но так хотел его отец, а кто такой Вася, чтобы перечить старшим?! 
 
Лично я так дико люблю кроссфит, что провожу в кроссфит-боксе все время. Администрация клуба глубоко сожалеет, что продала мне абонемент и частенько  по вечерам при закрытии клуба не может меня оттуда выгнать. Сколько раз они звонили моим друзьям,  чтобы забрали меня оттуда и не сосчитать! 
 
Почему я рассказываю эти печальные истории?  Чтобы наглядно проиллюстрировать тот факт, что к выбору вида спорта, которым будешь заниматься, необходимо подходить осмысленно. Тогда будет и результат, и удовольствие. 
 
Вот факторы, которые рекомендуется учитывать при подборе физической активности.
 
1. Темперамент  
 
Википедия и ученые считают, что темперамент - это устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей личности. 
 
Я не то, чтобы спорю, но имею что дополнить. 
 
По моему скромному мнению, темперамент – это еще и жизненная энергия, которая определяет эмоциональность человека и его ритм жизни, движущая сила,  которая делает его  Личностью. Все это обуславливает уровень способности каждого к активности, в том числе и спорте. 
 
Поэтому, спокойному и медлительному флегматику вряд ли понравится бокс,  и маловероятно, что    истеричный и временами  хамовитый холерик найдет себя в йоге. 
 
Учитывая эти моменты, ты сэкономишь массу времени, я уже и не говорю о деньгах. 
 
2. Цели  
 
Казалось бы, этот фактор – очевиден, но и его игнорируют или не знают. Я не раз слышала от посетителей бассейна, что их цель – накачать плечи, после чего долго билась в конвульсиях возле бортиков.  Хочешь раскачаться – иди в тренажерный зал, драться и самообороняться тебя научат на крав-маге, а танцевать – где? Правильно, на танцах. Список продолжать не буду, надеюсь, ты понял, но если нет – спрашивай. 
 
3. Здоровье и уровень физической подготовленности  
 
С точки зрения безопасности – это первейший момент.  К нам на кроссфит иногда приходят двухсоткилограмовые тетеньки, которые умирают после третьего бурпи, крылья, так сказать, подрезаются на взлете. Тетеньки после этого подают в суд, тренера пьют капли, а профит получают, как всегда, только врачи и адвокаты.
 
Всего этого можно было избежать, хотя бы бегло ознакомившись с основными  характеристиками выбранного спорта и трезво оценив свои возможности. 
 
4. Тип телосложения и генетические особенности человека
 
Если у тебя сверхмышечная и  дигестивная конституция, поздравляем, многие девочки любят  хорошо контурированные мышцы, но велоспорт или бег на длинные дистанции оставь астеноидам. Им тоже надо чем-то производить впечатления на слабый пол. 
 
5. Условия и наличие возможности заниматься в будущем
 
Ты загорелся каким-то  новомодным и интересным видом спорта, и чтобы добраться в специальный зал, тебе надо проехать сто километров используя четыре вида транспорта.  Не проблема, ты встаешь в пять утра и тебя не остановить. Первые две недели, или, если повезет, месяц. А потом сломается автобус, у трамвая отвалятся колеса или зал сгорит:  объективных причин бросить найдется миллион, ибо это неудобно. Стоило ли начинать?! 
 
А вообще, живи и тренируйся разнообразно, но осмысленно. Не делай ничего через силу и люби то, чем занимаешься. Поверь, это залог бесконечного счастья. 

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