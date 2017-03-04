Факторы, которые надо учитывать при подборе вида физической активности

Моя знакомая Маша перепробовала все: благодаря энергичности и пытливости ума, она, как бабочка, порхала с одного вида спортивной активности к другому на протяжении длительного периода времени. С крав-маги она переключалась на йогу, тренажерный зал сменялся студией танцев, никаких результатов это не приносило, удовольствия – тоже.

Мой друг Вася всю свою жизнь бегал, и не потому, что у него была тяга к этому или хорошо развитые медленные мышечные волокна. Честно говоря, глядя на него, я сомневаюсь в наличие у него любых мышц в принципе. Но так хотел его отец, а кто такой Вася, чтобы перечить старшим?!

Лично я так дико люблю кроссфит, что провожу в кроссфит-боксе все время. Администрация клуба глубоко сожалеет, что продала мне абонемент и частенько по вечерам при закрытии клуба не может меня оттуда выгнать. Сколько раз они звонили моим друзьям, чтобы забрали меня оттуда и не сосчитать!

Почему я рассказываю эти печальные истории? Чтобы наглядно проиллюстрировать тот факт, что к выбору вида спорта, которым будешь заниматься, необходимо подходить осмысленно. Тогда будет и результат, и удовольствие.

Вот факторы, которые рекомендуется учитывать при подборе физической активности.



1. Темперамент

Википедия и ученые считают, что темперамент - это устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей личности.

Я не то, чтобы спорю, но имею что дополнить.

По моему скромному мнению, темперамент – это еще и жизненная энергия, которая определяет эмоциональность человека и его ритм жизни, движущая сила, которая делает его Личностью. Все это обуславливает уровень способности каждого к активности, в том числе и спорте.

Поэтому, спокойному и медлительному флегматику вряд ли понравится бокс, и маловероятно, что истеричный и временами хамовитый холерик найдет себя в йоге.

Учитывая эти моменты, ты сэкономишь массу времени, я уже и не говорю о деньгах.

2. Цели

Казалось бы, этот фактор – очевиден, но и его игнорируют или не знают. Я не раз слышала от посетителей бассейна, что их цель – накачать плечи, после чего долго билась в конвульсиях возле бортиков. Хочешь раскачаться – иди в тренажерный зал, драться и самообороняться тебя научат на крав-маге, а танцевать – где? Правильно, на танцах. Список продолжать не буду, надеюсь, ты понял, но если нет – спрашивай.

3. Здоровье и уровень физической подготовленности

С точки зрения безопасности – это первейший момент. К нам на кроссфит иногда приходят двухсоткилограмовые тетеньки, которые умирают после третьего бурпи, крылья, так сказать, подрезаются на взлете. Тетеньки после этого подают в суд, тренера пьют капли, а профит получают, как всегда, только врачи и адвокаты.

Всего этого можно было избежать, хотя бы бегло ознакомившись с основными характеристиками выбранного спорта и трезво оценив свои возможности.

4. Тип телосложения и генетические особенности человека

Если у тебя сверхмышечная и дигестивная конституция, поздравляем, многие девочки любят хорошо контурированные мышцы, но велоспорт или бег на длинные дистанции оставь астеноидам. Им тоже надо чем-то производить впечатления на слабый пол.

5. Условия и наличие возможности заниматься в будущем

Ты загорелся каким-то новомодным и интересным видом спорта, и чтобы добраться в специальный зал, тебе надо проехать сто километров используя четыре вида транспорта. Не проблема, ты встаешь в пять утра и тебя не остановить. Первые две недели, или, если повезет, месяц. А потом сломается автобус, у трамвая отвалятся колеса или зал сгорит: объективных причин бросить найдется миллион, ибо это неудобно. Стоило ли начинать?!

А вообще, живи и тренируйся разнообразно, но осмысленно. Не делай ничего через силу и люби то, чем занимаешься. Поверь, это залог бесконечного счастья.