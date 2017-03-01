Что такое кроссфит и как подготовить тело к лету

В преддверии открытия самого ожидаемого события года - жаркого, летнего сезона, мы пообщались с квалифицированным тренером Crossfit Level 1 - Алёной Григорьевой. Она поведала нам о своих личных достижениях и дала несколько советов относительно правильного питания и того, как подготовить своё тело к лету.

- Расскажи, как ты пришла в профессию тренера?

- Кроссфитеры высокого уровня часто имеют спортивное прошлое. Это может быть гимнастика, легкая/тяжелая атлетика или даже танцы. К моему великому сожалению, я ни в детстве, ни в юношестве не занималась никаким видом спорта. В зал попала чисто случайно - мне подарили абонемент в обычную тренажерку. Около года я была просто клиенткой, потом решила связать свою жизнь с этим видом деятельности. Мыслей о Crossfit, поначалу, и близко не было. Тогда о нем практически никто и не знал. Получив несколько сертификатов по фитнесу и пилатесу, я поняла, что это не совсем то, что мне нужно. И тут, в мою жизнь, всё же пришел Crossfit. Ребята тренеры из моего зала только вернулись с сертификации по Crossfit, и сразу же стали тренировать своих клиентов по этой системе. Ну, и я не упустила такой возможности (улыбается).

- Многие считают кроссфит вредным видом спорта. Наверняка ты можешь развеять это мнение:)

- Любой профессиональный спорт может быть небезопасным. Тут очень важно не потерять баланс. В погоне за результатом атлеты, бывает, забывают о безопасной технике выполнения движений. Это может нанести вред. Даже безобидные пробежки могут доставить хлопот со здоровьем, если не следить за техникой.

Но если вы тренируетесь под руководством грамотных специалистов (хотя бы в начале своего пути кроссфитера), следите за выполняемыми движениями и не пренебрегаете растяжкой - то можете не беспокоиться о своём здоровье. Оно будет только улучшаться. Вместе с настроением (улыбается).

- Расскажи о самых популярных упражнениях в кроссфите на сегодня и на какие группы мышц они действуют.

- На самом деле, в Crossfit входит около 120-150 разнообразных упражнений, и ни одно я не назову узконаправленным, на одну конкретную группу мышц. Crossfit тем и хорош, что выполняя тренировку, вы нагружаете одновременно всё тело. И не зависимо кардио-нагрузка это, или силовая. Чаще всего, конечно, встречаются движения из тяжелой атлетики и гимнастики. И, кстати, одно движение может интерпретироваться в разных вариациях, в зависимости от уровня подготовки атлета.

- Можно ли чему-то новому научиться в твоей деятельности и считаешь ли ты свою работу разнообразной?

- Однозначно! Crossfit-сообщество развивается всё сильнее с каждым годом. И это заставляет нас расти и совершенствоваться – и как тренеров, и как атлетов. Когда я начинала заниматься, мне приходилось, прежде чем научиться выполнять какое-либо движение – 100 раз упасть, 100 раз расстроится и 100 раз заставить себя повторять его снова и снова, до тех пор, пока не получится. Это просто от того, что было очень мало информации (по крайней мере, у нас в Украине). Сейчас же доступно 100 000 разнообразных прогрессий и подводящих упражнений, которые помогают новичкам очень быстро и безболезненно научиться, на первый взгляд, сложным движениям.

Конечно, моя работа разнообразная! На протяжении всего времени я имею удовольствие наблюдать, как растут мои клиенты, как они прощаются со страхами, добиваются результатов и становятся увереннее в себе.

- Пляжный сезон не за горами. Для тех, у кого нет возможности и времени активно посещать спортзал или кроссфит бокс, скажи, что сейчас эффективнее всего, чтобы привести своё тело в порядок?

- Ну, на самом деле, мне сложно поверить, что человек не может найти для себя всего лишь 3 часа в неделю. У нас в Crossfit Banda занимается колоссальное количество людей в 7 часов утра, чтобы успеть перед работой. Люди приезжают тренироваться и в обеденный перерыв. Молодые мамы привозят с собой деток, которые тренируются параллельно с ними. Нужно просто захотеть сделать что-то для себя.

Но если всё-таки времени не нашли – бегайте по утрам, бегайте по вечерам, тренируйтесь дома, как только выпадет свободная минутка. Правильно питайтесь. Не оправдывайте себя отсутствием времени и сил... и результат не заставит себя долго ждать.

- Сейчас существует огромное количество статей, книг и прочего относительно здорового питания. Уже сложно определить, что действительно хорошо, а что наоборот не приведёт к нужному результату. Вы, как квалифицированный тренер, что посоветуете нашим читательницам? Как и чем правильно питаться?

- Если вы только не готовитесь к соревнованиям по фитнесс-бикини, все, что вам нужно знать - уберите сладкое и мучное из вашей жизни. Максимальное количество овощей, немного фруктов, и не забывать про белки (мясо, творог, бобовые). Правило наших мам: "Если очень хочется, то можно" – не работает. Не делайте себе поблажек!

Действительно, сейчас очень много супер-диет, которые предлагают провести 3 недели с одним грейпфрутом и водой и потерять 10 кг. Нужно не терять здравый смысл и помнить, что питание, прежде всего, не должно вредить.

- Может ли спорт вызвать зависимость? Насколько это может быть вредным?

- Конечно! Спорт вызывает зависимость (улыбается)! Могу с точностью сказать, что как только вы переступите порог нашего зала – уходить уже не захочется. Последствия будут только полезными. Хороший внешний вид, хорошее самочувствие и настроение.

- Что посоветуешь девушкам, которые ленятся и всё никак не дойдут до спортзала? Есть ли уникальная мотивация, которая срабатывает на всех?

- Я пришла к мнению, что самая важная, действующая и уникальная мотивация находиться внутри нас. Если девушка очень хочет похудеть, но любит пельмени – значит пельмени важнее красивых, летних нарядов и уверенной походки по пляжу (улыбается). Все мы одинаковые, просто приоритеты у каждого разные.