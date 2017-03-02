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Александр КРАВЧЕНКО: Кроссфит не только для подготовленных спортсменов

Кроссфит-тренер рассказал об особенностях сети спортклубов «Crossfit Banda»

  • 02.03.2017 15:11
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Александр КРАВЧЕНКО: Кроссфит не только для подготовленных спортсменов
«Боль временна – триумф вечен!» - такой лозунг написан на стене спортивного клуба «Кроссфит Банда» на Подоле. Этот лозунг как нельзя лучше характеризует максимализм и экспрессию кроссфита – относительно новой, но уже очень популярной во всем мире системы тренировок.  
 
Если коротко, то кроссфит -  это силовой многофункциональный тренинг, включающий в себя элементы многих видов спорта – гимнастики, тяжелой и легкой атлетики, гребли, а также целого ряда специально разработанных упражнений. Изначально он был разработан, как комплекс тренировок для войск специального назначения, полиции и военных в США. 
 
Еще несколько лет назад кроссфит в Украине объединял сравнительно небольшое количество посвященных. Но новые веяния постепенно пришли в нашу страну, и теперь популярность кроссфита растет с угрожающей для стандартных спортивных залов скоростью. 
 
Популяризаторы кроссфита утверждают, что он подходит не только профессиональным спортсменам и хорошо тренированным людям. Заниматься кроссфитом могут буквально все желающие от мала до велика, независимо от уровня подготовки и состояния здоровья. 
 
В чем особенности этой системы тренировок и какие качества воспитывает в человеке согласился рассказать действующий профессиональный спортсмен, сертифицированный тренер Level 1 и управляющий наибольшей в столице сетью спортивных клубов «Кроссфит Банда» Александр Кравченко.
 
 
- Александр, как вы пришли в кроссфит?
- Моя личная история увлеченности кроссфитом началась примерно 5 лет назад. На тот момент я уже длительное время работал тренером в одном из столичных спортивных клубов, занимался боксом, тяжелой атлетикой, гимнастикой. 
Новое спортивное направление пришло к нам из Штатов и постепенно начало завоевывать популярность в Украине. Я увидел, что кроссфит объединяет в себе те виды спорта, которые позволяют максимально гармонично развиваться человеку, не только в физическом и функциональном плане, но и при этом серьезно воспитывают дух, силу воли, самодисциплину. Это был новый вызов для меня и уже вскоре я осознал, что хочу не просто заниматься кроссфитом, как спортсмен, но и развивать и популяризировать его у нас в стране.
 
 
На первых же соревнованиях по кроссфиту в 2013 году, где собрались сильнейшие спортсмены Украины, мне, новичку, удалось войти в пятерку лучших. Это стало серьезной мотивацией для того, чтобы и дальше продолжать совершенствоваться по этой системе подготовки. Вскоре я начал принимать участие и в международных соревнованиях. Буквально за несколько лет кроссфит получил значительное развитие в Киеве, из сугубо аматорской инициативы перешел на вполне профессиональный уровень, в том числе благодаря тому, что стали появляться специализированные кроссфит-клубы.
 
- Когда в Украине впервые появились такие клубы?
- Первые аффилированные залы появились в Украине примерно 2 года назад. Тогда, практически одновременно, открылись три клуба в столице. И сеть «Кроссфит Банда» стала одной из первых. 
На сегодняшний день наша сеть самая большая в Киеве, успешно работают и развиваются 4 наших клуба – на Печерске, Позняках, Подоле и Голосеево, в марте открывается новый клуб на Оболони.  В планах – расширение географии на города-миллионники по Украине. В 2017 году мы собираемся открыть клубы «Кроссфит Банда» в Харькове и Одессе, также рассматриваем возможность открытия наших залов во Львове, Днепропетровске и т.д. Кроме того, серьезно занимаемся международным направлением. В частности, планируется открытие нашего кроссфит-клуба в столице Азербайджана Баку.
 
 
- Какие основные достоинства кроссфита вы определили лично для себя, как действующий атлет и тренер?
- По моему убеждению, этот вид спорта, прежде всего, помогает качественно измениться человеку – как физически, так и ментально. Это многогранная и разносторонняя система подготовки, которая позволяет постоянно доказывать, что человек постоянно может расширять границы своих возможностей.
Многогранность кроссфита в том, что он вобрал в себя лучшее из традиционных видов спорта – гимнастики, тяжелой атлетики, легкой атлетики, гребли, гиревого спорта, плаванья. Я себя пробовал во многих видах спорта, и мне нравится, что в кроссфите они все соединены. Это позволяет сбалансированно и эффективно, за сравнительно короткое время, вывести человека на высокий уровень физической подготовки.
 
 
 
Кроме того, это довольно гибкая система подготовки, ты можешь в тот или иной момент больше уделять внимание, например, гимнастике, потом – тяжелой атлетике, потом выносливости и т.д. Подготовленный атлет благодаря кроссфиту может себя хорошо проявить сразу в нескольких видах спорта, и ему вполне по силам тягаться даже с профи. В общем, кроссфиттер становится хорош во всем.
Но это не означает, что кроссфит существует исключительно для того, чтобы готовить атлетов и спортсменов для состязаний. Его оздоровительная функция, функция поддержания хорошей формы для многих является главной.  Он универсален – одним дает возможность бить рекорды, а другим улучшить форму, сбросить лишний вес, улучшить функциональные возможности организма. 
 
 
 
- В чем разница между оздоровительным кроссфитом и кроссфитом как видом спорта?
- Программы упражнений, которые используются при занятии кроссфитом, на самом деле одни и те же. Разница в нагрузках, к которым готов человек. Если я, как подготовленный спортсмен, буду бежать 10 километров и подтягиваться 100 раз, то начинающий будет бежать, предположим, 1 км и подтягиваться 10-15 раз. При этом для него эти нагрузки сопоставимы с теми, которые получаю я. Постоянно занимаясь, он, безусловно, будет прогрессировать, и этого будет достаточно, чтобы поддерживать форму.
 
 
Один из наших клиентов, например, за 3 месяца сбросил 17 килограммов. О чем это говорит? Человек поставил перед собой цель, упорно к ней шел, сейчас он выглядит абсолютно по-другому. 
О чем это говорит? Если человек осознанно ставит перед собой конкретную задачу: уменьшить свой вес до такого-то показателя, кроссфит становится эффективным инструментом для похудения. Главное грамотно подойти к процессу и пользоваться советами грамотного тренера. Есть научно доказанные факты, как это сделать оптимально, чтобы не навредить организму. 
Кроссфит помогает обрести красивую, гармонично развитую фигуру и мужчинам, и женщинам. Ведь ты становишься и атлетом, и бегуном, и пловцом. В обычном тренажерном зале с упором на поднятие тяжестей и закачивание мышц добиться такого эффекта гармоничности гораздо сложнее. По моему убеждению, здесь важен не объем мышц, а то, как человеку это помогает в жизни, как он владеет собой, своим телом. В общем и целом, такой баланс развития тела и духа помогает человеку добавить уверенности в себе и собственных силах. 
 
 
- Вместе с тем, бытует мнение, что для того, чтобы заниматься кроссфитом, нужно иметь серьезную физическую подготовку с самого начала. Так ли это?
Это, конечно, заблуждение. Оздоровительный кроссфит не требует от вас каких-то сверхъестественных умений и силы. Вы просто делаете то же, что и подготовленные спортсмены, но с меньшими нагрузками. В подтверждение этого хочу вам сказать, что в залы сети «Кроссфит Банда» посещают люди абсолютно разного уровня подготовленности и возраста. У нас занимается группа малышей, которым по 5 лет, и пожилые люди, которым далеко за 60. Кроме того, у нас тренируются люди с ограниченными возможностями.
 
 
Дело в том, что кроссфит максимально приближен к тем же усилиям и движениям, которые вы выполняете в жизни, просто с другой интенсивностью и нагрузками. Даже, предположим, пожилая женщина, которая хочет себя чувствовать лучше, может выполнять задания программы. При том, что программа занятий адаптируется под возможности каждого, кто к нам приходит заниматься. Ведь каждый человек решает свои личные задачи, и мы помогаем людям в этом. 
 
 
- Для того, чтобы сделать такую индивидуальную программу, очевидно, нужно хорошо изучить физические показатели человека, его возможности.
- Все очень просто. Когда новичок приходит к нам на первую тренировку, а первая тренировка в сети «Кроссфит Банда» всегда бесплатна, мы также предлагаем бесплатную консультацию с тренером. На этой тренировке человека тестируют, выясняют, нет ли у него травм и противопоказаний, уточняют цели человека. Исходя из этой информации, потом готовится определенная программа – частота занятий в неделю, виды и направления упражнений и т.д. Но первоначально всегда строится «база» - упражнения из гимнастики и тяжелой атлетики.
К примеру, человек ставит перед собой цель сбросить лишний вес. Тренер ему рекомендует соответствующие занятия, причем они не входят в стоимость клубной карты и являются бесплатными. К слову, все тренеры у нас высокого профессионального уровня, в обязательном порядке имеют соответствующие сертификаты международного образца, которые дают им возможность заниматься тренерской деятельностью по кроссфиту. При этом у нас существует как персональный, так и групповой формат занятий. 
 
 
Важное отличие нашей сети в том, что у нас есть собственный центр функциональной диагностики, где работают очень хорошие специалисты, уже зарекомендовавшие себя в научной сфере. Раньше, работая в Центре спортивной диагностики, они тестировали известных спортсменов – тех же братьев Виталия и Владимира Кличко, олимпийских чемпионов в разных видах спорта, а теперь делают это для клиентов нашей сети. Мы их обеспечили оборудованием, и теперь человек, покупая клубную карту, может изначально протестировать свое здоровье. Его проверят полностью: сделают кардиограмму, измерят вес, уровень мышечной массы, жировой ткани и т.д., проведут многоступенчатые тесты. К нам с этой целью приходят, кстати, не только кроссфитеры, но и представители других видов спорта. То есть мы обеспечиваем не только условия для тренировок, но и внедрили серьезный научный подход к этому процессу. И, к слову, можем подготовить спортсмена к любым соревнованиям.
 
- И все же, какое количество людей сдается уже на первых этапах вхождения в систему кроссфита, например, через месяц?
- По моим наблюдениям, крайне мало, человек 5 из 100, остальные быстро втягиваются и, как правило, остаются надолго. И это именно те люди, которые нацелены на то, чтобы получить максимальный результат. У нас активно практикуются групповые тренировки и у человека не получается «откосить», пожалеть себя и т.д., потому что все выполняют задания одновременно, к тому же присутствует серьезный соревновательный момент, спортивная конкуренция и азарт.
Я внедрил в нашей сети такую программу, как Workout of the day. В конце дня человек может посмотреть свои результаты и сравнить их с результатами других людей, которые тренируются в зале и всей сети «Кроссфит Банда», и если ты стал чемпионом дня, то получаешь поощрительный приз. Это все помогает объективно оценивать свой уровень, и, конечно же, подстегивает для того, чтобы расти и совершенствоваться в дальнейшем.
 
 
 
- В чем вы видите залог успеха и развития сети «Кроссфит Банда»?
- Конечно же, мы постоянно работаем над тем, чтобы уровень наших услуг постоянно улучшался, оснащаем залы всем необходимым и новейшим оборудованием ведущих мировых брендов, чтобы люди могли полноценно и с удовольствием тренироваться. У нас хватает драйва, музыки, тренерского запала, это тоже создает своеобразный командный дух, желание снова и снова возвращаться в «Кроссфит Банду».
 
 
Кроме того, я сторонник такого подхода: любой бизнес должен быть социально активным и ответственным. Поэтому мы инициировали сразу несколько благотворительных социальных программ, и через свою общественную деятельность стараемся популяризировать кроссфит среди населения. 
В частности, в теплое время года, с апреля по октябрь, на открытом воздухе в нескольких локациях в столице – на ВДНХ, в Скайпарке, а в этом году еще и на Оболонской и Днепровской набережных, будут функционировать так называемые «контейнеры» - места с нашим спортивным оборудованием.  Любой желающий может прийти туда и позаниматься абсолютно бесплатно под руководством нашего тренера. Такие же «контейнеры» будут открыты в Харькове и Одессе.
 
 
Кроме того, у нас сформирована группа из участников АТО, которые могут бесплатно заниматься в клубах нашей сети. Это люди с ограниченными возможностями, получившие серьезные ранения на войне, и таким образом мы им помогаем. Эти люди становятся хорошим примером для остальных. Когда человек, который потерял ноги, активно занимается кроссфитом, почему этого не может делать полностью здоровый человек?
 
- В чем вы видите свою миссию, если говорить о деле, которым вы занимаетесь?
- На сегодняшний момент я являюсь действующим спортсменом, профессионально участвую в соревнованиях, тренирую других, а также управляю и развиваю сеть «Кроссфит Банда». В первую очередь мне нравится то, чем я занимаюсь.
Я создавал команду с нуля, и мне всегда было интересно заниматься всем процессом от А до Я. Мне это нужно, чтобы досконально изучить все процессы изнутри, и, возможно поэтому, могу назвать наш проект успешным.
 
 
Свою миссию вижу предельно четко: я помогаю людям совершенствовать себя, становиться лучше и здоровее, популяризирую любимый вид спорта, а также создаю рабочие места для людей – в нашей сети на сегодняшний день работает более 100 человек. Такая вот трехвекторная миссия.
 
- Что лично вам дал кроссфит для внутреннего развития?
Прежде всего, придал уверенности в своих силах, воспитал самодисциплину.  Кроссфит дает возможность понять, что такое ответственность, и учит доводить любое дело до конца. Ты понимаешь, что любые задачи можно выполнить. 
Микропобеды добавляют уверенности и дают дальнейшую мотивацию. Это особенно чувствуется, когда находишься в окружении постоянных посетителей нашего клуба.  Смотришь на парней, которым уже около 40, еще 2 года назад они весили по 150 килограмм, не представляли свою жизнь помимо офиса, а сейчас сделали из себя сильных, развитых и многое умеющих людей. Это показывает, что кроссфит – отличный инструмент для совершенствования себя. 
 

Источник — Sport.ua

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