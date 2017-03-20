19 марта состоялось праздничное открытие пятого клуба сети CrossFit Banda на Оболони. Директор сети, который также является и тренером, Александр Кравченко рассказал Sport.ua:

«Кроссфит — это система тренировок, которая направлена на всех. То есть кроссфитом могут заниматься как дети, так и взрослые, так и люди пожилого возраста. Кроссфит делится на два вида: оздоровительный и соревновательный. Мы открываем сегодня пятый зал CrossFit Banda Оболонь, где вы сможете проводить время. Находится он в бывшем здании «Дивосвіт». Надеемся, что зал вам понравится. Я постарался приложить максимум усилий к тому, чтобы он был комфортным как с точки зрения навигации, так и по самому наполнению. Постарались все недостатки, которые у нас были, в этом зале уже свести к нулю для того, чтобы все было удобно и классно».



