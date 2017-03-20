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Александр КРАВЧЕНКО: «Учли все недостатки, чтобы новый зал был лучшим»

Руководитель сети CrossFit Banda — об открытии нового зала для занятий кроссфитом

  • 20.03.2017 14:24
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Александр КРАВЧЕНКО: «Учли все недостатки, чтобы новый зал был лучшим»
19 марта состоялось праздничное открытие пятого клуба сети CrossFit Banda на Оболони. Директор сети, который также является и тренером, Александр Кравченко рассказал Sport.ua:
 
«Кроссфит — это система тренировок, которая направлена на всех. То есть кроссфитом могут заниматься как дети, так и взрослые, так и люди пожилого возраста. Кроссфит делится на два вида: оздоровительный и соревновательный. Мы открываем сегодня пятый зал CrossFit Banda Оболонь, где вы сможете проводить время. Находится он в бывшем здании «Дивосвіт». Надеемся, что зал вам понравится. Я постарался приложить максимум усилий к тому, чтобы он был комфортным как с точки зрения навигации, так и по самому наполнению. Постарались все недостатки, которые у нас были, в этом зале уже свести к нулю для того, чтобы все было удобно и классно».

Источник — Sport.ua

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