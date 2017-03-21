Открытие нового клуба на Оболони

19 марта произошло долгожданное открытие еще одного чистокровного аффилированного клуба дружной семьи CrossFit Banda. И очень символичным стал тот факт, что открытие новой кроссфит локации совпало с другой важной для нас датой – двухлетием Банды.

Как и положено, вступительное слово произнес основатель и директор сети CrossFit Banda Александр Кравченко. Александр не просто отличный управленец, он активный и успешно выступающий кроссфит атлет, входящий в десятку лучших кроссфитеров Украины и он, как никто другой знает каким должен быть настоящий кроссфит бокс.

Два года кажутся совсем небольшим сроком, но, посмотрев небольшой документальный фильм, снятый о важных событиях в жизни сообщества CrossFit Banda, гости праздника оценили, какой огромный путь прошла Банда от одного скромного клуба до целой сети аффилированных клубов.

Следующим в программе было представление профессионального тренерского состава нового клуба. Но для того, чтобы не быть голословными, инструкторы демонстрировали синхронное выполнение основных движений в crossFit. Зрелище было, действительно впечатляющим!

Основным мероприятием торжественного открытия CrossFit Banda V на Оболони были открытые тренировки, в которых мог принять участие любой желающий. CrossFit тренировка, класс по тяжелой атлетике, TRX, стрейтчинг с сертифицированными CrossFit Level 1 Trainer тренерами, чемпионами Украины и участниками чемпионатов Европы и мира. Любой желающий мог узнать, как тренируются в Банде.

Двухлетие сети CrossFit Banda отметили награждением самых преданных клиентов, которые уде стали членами нашей семьи.

Традиционный атрибут любого спортивного мероприятия: выступление черлидиров завершилось выносом праздничного торта.

Последним штрихом праздничных мероприятий стала лотерея, в которой многим гостям посчастливилось стать обладателями Премиум карт от CrossFit Banda.

Праздник закончился и CrossFit Banda V на Оболони влилась в рабочий режим тренировок и подготовок к соревнованиям.