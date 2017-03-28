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22-23 апреля состоится международный турнир BANDA Arena Challenge 2017

Соревнования пройдут в BANDA Arena, площадь которого составляет более 1000 кв. м

  • 28.03.2017 12:04
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crossfitbanda.com
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22-23 апреля 2017 года состоится международный турнир от CrossFit BANDA – «BANDA Arena Challenge 2017», где в борьбе за титул самого физически подготовленного атлета встретятся сильнейшие спортсмены Украины, России, Польши и других стран Европы и ближнего зарубежья.
 
Участникам будут предложены три категории:
 
- Профессионалы
 
- Любители
 
- Дети (до 18 лет)
 
Соревнования пройдут в  BANDA Arena, площадь которого составляет более 1000кв.м. Клуб оснащен профессиональным оборудованием Rogue и спортивной стойкой на 20 человек.
 
Он-лайн отбор для категории профи будет происходить по итогам первых трех комплексов CrossFit Games Open 2017, будут отобраны 40 человек, 10 из которых получат WildCard-приглашения.
 
Категория Любители и дети (до 18 лет) для всех желающих.
 
Онлайн регистрация здесь.

Источник — Crossfit Banda

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