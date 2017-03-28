22-23 апреля состоится международный турнир BANDA Arena Challenge 2017

22-23 апреля 2017 года состоится международный турнир от CrossFit BANDA – «BANDA Arena Challenge 2017», где в борьбе за титул самого физически подготовленного атлета встретятся сильнейшие спортсмены Украины, России, Польши и других стран Европы и ближнего зарубежья.

Участникам будут предложены три категории:

- Профессионалы

- Любители

- Дети (до 18 лет)

Соревнования пройдут в BANDA Arena, площадь которого составляет более 1000кв.м. Клуб оснащен профессиональным оборудованием Rogue и спортивной стойкой на 20 человек.

Он-лайн отбор для категории профи будет происходить по итогам первых трех комплексов CrossFit Games Open 2017, будут отобраны 40 человек, 10 из которых получат WildCard-приглашения.

Категория Любители и дети (до 18 лет) для всех желающих.