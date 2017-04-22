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Турнир BANDA ARENA Challenge 2017. ВИДЕО LIVE

Онлайн трансляция самого масштабного турнира этой весны

  • 22.04.2017 09:10
  • 148 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Crossfit Banda
© Crossfit Banda

Онлайн трансляция самого масштабного турнира этой весны. Следите за батлами, болейте за любимых атлетов!

Источник — Crossfit Banda

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