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BANDA ARENA Challenge 2017. Финалы. ВИДЕО LIVE

Онлайн-трансляция самого масштабного весеннего турнира

  • 23.04.2017 09:36
  • 116 просмотров
  • 0 комментария
Метки
crossfitbanda.com
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Сегодня проходят финалы турнира BANDA ARENA Challenge 2017, самого масштабного турнира этой весны. Следите за онлайн-трансляцией и болейте за любимых атлетов!

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