Сегодня проходят финалы турнира BANDA ARENA Challenge 2017, самого масштабного турнира этой весны. Следите за онлайн-трансляцией и болейте за любимых атлетов!
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Сегодня проходят финалы турнира BANDA ARENA Challenge 2017, самого масштабного турнира этой весны. Следите за онлайн-трансляцией и болейте за любимых атлетов!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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