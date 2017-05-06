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Александр КРАВЧЕНКО: «Кроссфит Банда открыла Зал Гимнастики»

Руководитель сети CrossFit Banda — об открытии нового зала

  • 06.05.2017 15:14
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Александр КРАВЧЕНКО: «Кроссфит Банда открыла Зал Гимнастики»

Руководитель сети CrossFit Banda Александр Кравченко рассказал об открытии зала гимнастики.

«Для того, чтобы прогрессировать в гимнастических движениях, которые занимают 30-40 % в кроссфите, я принял решение, что нужно открыть гимнастический зал. Докупили необходимый инвентарь, сейчас набираем группы, тренируемся сами с тренером Виктором Набоком.

Приглашаю всех на открытый набор в нашей школе гимнастики. Набираем подростковые группы, взрослые группы. Также планируем подготовиться к внутриклубным соревнованиям по гимнастике, которые пройдут уже в этом году», - сказал Кравченко.

Источник — Sport.ua

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