Руководитель сети CrossFit Banda Александр Кравченко рассказал об открытии зала гимнастики.

«Для того, чтобы прогрессировать в гимнастических движениях, которые занимают 30-40 % в кроссфите, я принял решение, что нужно открыть гимнастический зал. Докупили необходимый инвентарь, сейчас набираем группы, тренируемся сами с тренером Виктором Набоком.

Приглашаю всех на открытый набор в нашей школе гимнастики. Набираем подростковые группы, взрослые группы. Также планируем подготовиться к внутриклубным соревнованиям по гимнастике, которые пройдут уже в этом году», - сказал Кравченко.