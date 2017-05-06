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Лучшие моменты турнира BANDA ARENA Challenge 2017

Смотрите лучшие моменты самого масштабного весеннего турнира

  • 06.05.2017 15:18
  • 107 просмотров
  • 0 комментария
Метки
crossfitbanda.com
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Смотрите видео лучших моментов самого масштабного турнира этой весны – BANDA ARENA Challenge 2017.

Источник — Sport.ua

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