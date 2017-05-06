тут все ясно Шахтар чемпіон.

Уже по итогам первого тура третьего круга донецкий «Шахтер» может досрочно стать десятикратным че...

динамо порівняні з шахтаром синки

На хоккейоной ветке тоже,люди обсуждают игру России,всё норм,у всех плюсики,но проснулся админ,на...

вопроского из даунецких забанили?

Интересно,админу не надоело банить всех донецких болельщиков,я конечно понимаю что он киевский и ...

-много буковок1"ватан" приведи цифры -когда заря выигрывала у шахтера?-и как это влияло...

Ты за футболом следишь?Шахтёр перестал разрешать играть арендованным футболистам Зари,как раз из-...