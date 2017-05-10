Любительский турнир по тяжелой атлетике от CrossFit BANDA

6 мая 2017 года в Киеве прошел Любительский турнир по тяжелой атлетике. Уже традиционно организатором этого турнира является CrossFit BANDA – первая сеть аффилированных клубов Киева.

Принять участие и показать свои силовые достижения в этом спортивном направлении могли не только клиенты сети CrossFit BANDA, но и все желающие тяжелоатлеты, тренирующиеся в других клубах.

Судили турнир мастера высокого класса – бронзовый призер чемпионата мира 2009 года, чемпионка Европы 2015 года, украинская спортсменка Юлия Калина и мастер спорта, организатор многочисленных соревнований и спортивных мероприятий в Украине и за ее пределами Сергей Пуцов.

На турнире почетным гостем был знаменитый украинский тяжелоатлет, 2-х кратный чемпион Европы, Рекордсмен Европы среди молодежи Александр Пелешенко. Многие любители тяжелой атлетики запомнили яркое выступление Александра в 2016 году на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, где он занял пятое место. Зрители могли оценить его показательный толчок 200 кг на Любительском турнире по тяжелой атлетике в CrossFit BANDA.

Вычисление результатов на соревнованиях проходили по системе Синклера, без деления на весовые категории. Первое место среди мужчин занял атлет из Харькова Максим Гамалюк, серебро у Ивана Заседского, бронза досталась Дмитрию Ткаченко – атлету из Чернигова. У женщин призовые места разделили между собой таким образом: харьковчанка Дарья Пономарева – первое место, второе – у Анастасии Василенко и третье место у Алёны Рубан.

Более подробный разбор результатов Любительского турнира по тяжелой атлетике, прошедшего в CrossFit Banda, опубликован на официальном сайте http://www.crossfitbanda.com/ljubitelskiy-turnir-po-tjazheloy-atletike#results-event.

Победителей соревнований наградили медалями, кубками и ценными призами, которые приготовила CrossFit BANDA. Длительного перерыва в соревновательном сезоне в сети кроссфит-клубов не планируется: совсем скоро, 14 мая, состоятся командные соревнования по CrossFit – Team Competition, которые пройдут на базе Equides Club.

Напомним, это уже четвертый Любительский турнир по тяжелой атлетике, который организовывает CrossFit BANDA. На предыдущих соревнованиях тяжелоатлеты-любители показали прекрасные результаты, они не остановились на достигнутом и снова повторили свои успехи на турнире в этом году, к тому же – на одной из самых профессиональных площадок Киева.

Стоит отметить, что CrossFit Banda особое внимание уделяет тяжелой атлетике, так как это одна из основных дисциплин в crossFit. Именно поэтому в первой сети аффилированных клубов специализированные классы по тяжелой атлетике преподают лучшие из лучших в этом виде спорта – участники и многократные победители международных соревнований, мастера спорта и чемпионы. А такие специализированные турниры по конкретному виду спорта – отличная возможность для атлета увидеть свой прогресс, зафиксировать результаты, обратить внимание на слабые места, а также – посоревноваться с лучшими спортсменами.