Торжественное открытие второй площадки от CrossFit BANDA в Sky Family

На территории Sky Family Park приготовлен контейнер Reebok со всем необходимым оборудованием для комфортных тренировок.

Также организаторы продумали насыщенную программу в день открытия: показательная тренировка от лучших атлетов CrossFit BANDA, бесплатная тренировка по crossFit и TRX и развлекательная программа.

Летние площадки всегда пользуются особенной популярностью среди клиентов сети CrossFit BANDA. Свежий воздух, насыщенная программа и приятная спортивная атмосфера всегда вдохновляют на достижения высоких результатов.

Уже в эту субботу, 13 мая, ждём всех желающих в Sky Family Park, чтобы узнать, что такое настоящий crossfit!