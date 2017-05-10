Торжественное открытие второй площадки от CrossFit BANDA в Sky Family

На территории Sky Family Park приготовлен контейнер Reebok со всем необходимым оборудованием для комфортных тренировок.
Также организаторы продумали насыщенную программу в день открытия: показательная тренировка от лучших атлетов CrossFit BANDA, бесплатная тренировка по crossFit и TRX и развлекательная программа.
Летние площадки всегда пользуются особенной популярностью среди клиентов сети CrossFit BANDA. Свежий воздух, насыщенная программа и приятная спортивная атмосфера всегда вдохновляют на достижения высоких результатов.
Уже в эту субботу, 13 мая, ждём всех желающих в Sky Family Park, чтобы узнать, что такое настоящий crossfit!
Источник — Crossfit Banda
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.