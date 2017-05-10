Соревнования Crossfit Banda Team Competition в Киеве

14 мая состоятся командные соревнования Crossfit Banda Team Competition. Спортивный турнир пройдет на базе современного комплекса европейского уровня Equides Club. В турнире могут принимать участие спортсмены начинающего уровня, а также – профессионалы.
Схемы упражнений формируются с учетом физической подготовки категорий. Обязательное условие – пара спортсменов должна состоять из мужчины и женщины.
Чтобы принять участие достаточно заполнить регистрационную форму на сайте CrossFit BANDA.
Стоит отметить, что призовой фонд в категории Профи – 30 000 гривен. Победители получают 15 000 гривен.
Источник — Crossfit Banda
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