Соревнования Crossfit Banda Team Competition в Киеве

Никуда Ярмола не уйдет!Там бабки надо зарабатывать, а в ДК уже дед авторитет, бабло нормальное, м...

Берите с собой продукты питания прямо из Украины - там все очень дорого - просто берите с собой т...

Игорек, а где же твои принципы, когда вместо Великой Победы в ВОВ пришли маковые дупы и херои схр...

Да , и еще . Как ты думаешь , почему когда Месси забил в Мадриде победный для Барселоны гол ...

Понимаешь , если бы Барса позвала Срну лет 10 назад ,на тех условиях что сейчас , а он ей отказа...

Повылазили кротолизы из своих нор...

Какую евро звездочку ? Посмотри сколько ему лет , отзвездел уже свое!