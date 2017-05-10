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Соревнования Crossfit Banda Team Competition в Киеве

14 мая состоятся командные соревнования Crossfit Banda Team Competition.

  • 10.05.2017 18:35
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Соревнования Crossfit Banda Team Competition в Киеве

14 мая состоятся командные соревнования Crossfit Banda Team Competition. Спортивный турнир пройдет на базе современного комплекса европейского уровня Equides Club. В турнире могут принимать участие спортсмены начинающего уровня, а также – профессионалы.

Схемы упражнений формируются с учетом физической подготовки категорий. Обязательное условие – пара спортсменов должна состоять из мужчины и женщины.

Чтобы принять участие достаточно заполнить регистрационную форму на сайте CrossFit BANDA.

 Стоит отметить, что призовой фонд в категории Профи – 30 000 гривен. Победители получают 15 000 гривен.

Источник — Crossfit Banda

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