Пусть пройдет Ортиса и Уайлдера, а потом можно об этом поговорить.

А вот со сборной (с Шевченко), по-моему, у Фонсеки вполне себе ничего диалог развивается. Там у н...

Александр! Я считаю, что процесс "идти навстречу" - должен быть взаимным (и у клуба к ф...