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Роман ЗАЙЦЕВ: «Постепенно изучаю CrossFit»

Лучший тяжелоатлет Украины 2015 года рассказал о занятиях кроссфитом

  • 14.05.2017 11:44
  • 29 просмотров
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crossfitbanda.com. Роман Зайцев
© crossfitbanda.com. Роман Зайцев

Многократный чемпион и обладатель Кубка Украины Роман Зайцев считает, что CrossFit - это не просто занятия в тренажерном зале.

Источник — Sport.ua

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